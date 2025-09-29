煌びやかな業界の深奥に迫った話題の書『ザ・芸能界』。登場する首領たちの横顔、そして芸能界の昔とこれからを、歴史を知る二人が語った。前編記事『圧力、引き抜き…あの噂は本当なのか？ザ・芸能界のレジェンドが語る「私が見たドンたちの横顔」』より続く。本田美奈子「異色のデビュー」の秘密高杉：芸能事務所が育ててマネージするのは、みんな才能のある若者たち。いうまでもなく、才能のある人というのはクセもあるし、繊細