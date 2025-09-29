棺を蓋いて事定まる。人間の価値は死んだ後に定まるという。相続で揉めたら、家族からの評価はガタ落ちに。何よりも生前の準備が肝要だ。最低でも「財産のリストアップ」をついに行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思わざりしを―平安期の歌人、在原業平の辞世の歌として伝わる一首である。いずれ死ぬとは知りながら、昨日今日とは思わなかった。平安の時代も今も、人間は自分がいつ死ぬかわからないことへの困惑から逃れられ