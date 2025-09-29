韓国政府の「オールコートプレス戦略」にも米国との関税交渉を簡単に終えられずにいる。韓国政府は長期戦も覚悟する考えだが、10月に医薬品に対する100％の関税適用まで予告されるなど不確実性はさらに大きくなっている。姜由腊（カン・ユジョン）報道官は28日の会見で「関税交渉と関連し国益を最優先の前提に置き継続して進行過程にある」と明らかにした。「3500億ドル（約50兆円）の対米投資パッケージ」に対する米国との