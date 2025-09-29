恋愛感情のない“親友婚”を発表しSNSで話題になった夫婦が、入籍のきっかけを告白した。【映像】“恋愛感情なしの結婚”をした夫婦9月26日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#4が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは新山千春。#4はイラストレーター・江崎びす子さ