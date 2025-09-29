＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館【映像】回転落下する力士をキャッチする「衝撃の瞬間」身長178.6センチ、体重141.8キロの巨漢力士が土俵下に回転しながら落下する場面があった。待機力士に蹴りが直撃というあわやの瞬間……待機力士はその場から微動だにせず、顔の横でガッチリ両足をキャッチ。衝撃のファインプレーに「避けないのかっこいい」などと称賛の声がネットに寄せられた。それは序二段五十七枚