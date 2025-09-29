バンス米副大統領（ロイター＝共同）【キーウ、ワシントン共同】バンス米副大統領は28日、FOXニュースのインタビューで、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対する米国製巡航ミサイル「トマホーク」の間接供与を検討中だと明らかにした。欧州諸国が米国から購入して提供する方法を想定している。ロシアがウクライナとの和平交渉を「拒絶している」とし、交渉に応じるよう圧力をかけた。トマホークは欧米がこれまで供与してきた