グラビアアイドルの伊織いおが、29日発売の『週刊プレイボーイ』41号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】赤&黒の衣装がクール！美BODY披露の伊織いお伊織は、1998年8月13日生まれ、神奈川県出身。2019年、建築系専門学校在学中にデビューし、「グラビア・オブ・ザ・イヤー 2019」で優秀賞を受賞。以降、「Jカップウエスト55センチの2次元ボディ」というキャッチコピーでグラビアシーンを席巻。最新DVD『いおはやっぱ