大相撲の元力士、若天狼こと上河啓介さん(47歳)は、相撲界で十両まで番付をあげて活躍し、引退後にデイサービス施設を開業。戸惑いや苦労を超えて、セカンドキャリアを歩む様子は、前編記事『33歳で引退した元力士が、未経験から「デイサービスの経営者」になるまで』の通りだ。中学卒業と同時に角界入りした上河さんは、33歳で第2の人生をスタートさせた。その経験から、引退後に一般社会に放り出されることになる、力士たちのキ