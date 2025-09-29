身体に痛みが出たら安静にするべきなのか。愛知医科大学医学部教授の牛田享宏さんは「安静は痛みの初期対応としては有効だが、長期間続けると筋力が落ち、痛みを感じる神経が敏感になってしまう。痛みを長引かせる最大の要因は『怖い』『不安』という気持ちで、まずはこの感情を取り除くことが大切だ」という――。※本稿は、牛田享宏『「痛み」とは何か』（ハヤカワ新書）の一部を抜粋・再編集したものです。■「ケガをしたら安静