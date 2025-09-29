仕事のデキる人とそうでない人は何が違うのか。美容師の操作イトウさんは「仕事のデキる人ほど相手に信頼感を与えるヘアスタイルをしている。人間は本能的に、不潔な人＝危険と捉えてしまうので、髪型には注意すべきだ」という――。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■ビジネスで絶対NGの「3つのヘアスタイル」いつまで残暑お見舞い申し上げればいいのか――。まだまだ暑い日本列島。毎日