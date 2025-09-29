「#脳教室 イキっているやつは世界が狭い」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎さんが、自身の見解を披露した。茂木さんは、「イキっている人って時々いるじゃない?」と切り出し、“イキっている”人たちについて、独自の視点で語った。 茂木さんは「「イキっている人って、まあ簡単に言うと世界が狭いんだと思うんだよね」と述べ、世の中の広さ、偉大さを認める謙虚さの重要性を強調した。「学歴でも仕事でも年収で