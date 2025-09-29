父が負った1億円の借金「借金まみれだったはずの母が、まさか自分にこんなに大金を残してくれたなんて」そう語るのは、都内で自営業を営む後藤義人さん（仮名・42歳）だ。後藤さんの実家は岐阜県のとある地方都市にあり、上京するまで、両親と弟と4人で暮らしていた。特に幼少期は父がバブルに乗じて作った刺繡工場が大繁盛、週に1回は家族で車にのって他県へステーキを食べに行くなど、人もうらやむ羽振りの良い暮らしをし