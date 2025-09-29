日高自動車道の日高厚賀インターチェンジから新冠インターチェンジの開通を前に高速道路を歩行者に開放するイベントが開かれました。日高道の日高厚賀インターチェンジから新冠インターチェンジ間は今年度中に開通する予定です。開通を前にイベントが開かれ新冠町民らが開通後は歩くことができない高速道路でウォーキングやジョギングを楽しみました。(参加した人)「あまり行けないところだしこうい