遺贈の制度自体を知らない人も多い一昨年度、ついに行き先がない遺産が1000億円を超えた（最高裁判所広報課の報告）。法定相続人のいないおひとりさまの財産は国に没収される。大切な財産を国に好きに使われるより、自分で遺贈先を見つけて感謝されたほうがよい。遺贈先はかつて世話になった母校が一般的なほか、死ぬ間際にお世話になった病院や介護施設、スーパーなども多い。近年では、ノーベル賞を受賞した山中伸弥氏が理事長の