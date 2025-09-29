【カブール共同】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権の外務省は28日、拘束していた米国人1人を解放した。拘束理由など詳細は明らかにしていない。暫定政権が解放した米国人は今年に入り少なくとも5人目。2021年8月に復権したタリバンは対米関係の改善を模索しており、相次ぐ拘束者解放はトランプ政権への歩み寄りの一環の可能性がある。引き換えに何らかの取引があったのかどうかは不明。トランプ大統領はア