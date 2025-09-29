STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は書店探訪編の後編ということで、引き続き長崎県・メトロ書店の川崎社長との対談です。前編では会社の大胆な事業展開の話でしたが、後編では「本の魅力を届ける」ための具体的な取り組みについて語っていただきました。本好きの川崎社長が挙げたオススメの一冊は本屋大賞でも話題を読んだ作品のアノ作家さんです！読者-作家-お店を繋ぐ「社