学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「SPF」はなんの略語？「SPF」はなんの略か知っていますか？ヒントは、日焼け止めや日傘の商品説明などで見かける言葉ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Sun Protection Factor」を略した言葉でした！「SPF」