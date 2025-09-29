「久しぶりに帰省したら、親の衰えを感じて不安になった」「心配で親に電話しても、出てくれない……」そんなときは、スマホでいつでも簡単に安否確認ができる最新サービスを使ってみよう！いま、高齢者の安否確認ができる「見守りサービス」を使う人が増えている。親が元気なうちに、宅配業者や警備会社、家電やセンサーなど、どんなサービスがあるのかをチェックしておこう。弁当を渡しながら服薬の声がけもする「私の母は認知症