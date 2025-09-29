◆米大リーグヤンキース３―２オリオールズ（２８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・オリオールズ戦に「３番・右翼」でスタメン出場。今季最終戦を４打数１安打で終え、シーズン打率は３割３分１厘。全チームの今季日程が終了し、ジャッジは自身初となる首位打者に輝いた。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ