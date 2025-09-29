◆米大リーグブルージェイズ１３―４レイズ（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ア・リーグ東地区は公式戦最終日の２８日（日本時間２９日）、ブルージェイズがレイズに勝ち、同率で並んでいたヤンキースを振り切って２０１５年以来となる地区優勝を果たした。ブルージェイズはシーズン序盤から好調を維持し、９月以降は投打がかみ合って白星を重ねた。ヤンキースは後半戦でブルージェイズを上回る