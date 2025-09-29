監査役は「誰の守護神」だったのか…フジ・メディア・ホールディングス（フジＭＨ）の元役員ら15名の責任を問う株主代表訴訟の公判が始まった。筆者が寄稿した9月17日の記事『フジテレビ・日枝体制の功罪を問う裁判が始まった…！賠償額233億円！「15人の被告の名前」と彼らが問われる「本当の責任」』で紹介したように、争点を明確にする審理手続きに入った。代表訴訟に注目しているのは、日本企業全般にひろがっている組織体質の