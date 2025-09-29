「マー君、神の子、不思議な子」──そんなフレーズが飛び交うずっと前、田中将大はすでに甲子園を震撼させていた。150キロの速球にプロ顔負けのスライダー、そして大舞台にも怯まぬ強心臓。捕手から投手へ転向し、2年夏には全国制覇を果たした怪物投手。200勝を目前にした節目のいま、その原点を『データで読む甲子園の怪物たち (集英社新書)』より改めてひも解く。2年「春のセンバツ」で鮮烈な甲子園デビュー現在、読売ジャイア