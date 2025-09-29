Sクラスの存在感と威厳を際立たせたモデルメルセデス・ベンツ日本は、S580 4マティック・ロング（ISG）の特別仕様車『S 580 4マティック・ロング・ナイトエディション（ISG）』を全国限定合計20台発売。【画像】漆黒の夜空のような静謐さメルセデス・ベンツS 580 4マティック・ロング・ナイトエディション（ISG）全4枚同社のフラッグシップモデルである現行Sクラスは、『センシュアル・ピュリティ（官能的純粋）を追求したデザ