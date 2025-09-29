写真：PIXTATHE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

トランプ政権によるビザ規制強化 フィリピンのIT・BPM業界の最新動向

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トランプ政権時代に導入されたビザ規制が、今後も拡大する可能性がある
  • 特にH-1Bビザの手数料は、米国企業が業務をアウトソーシングする動きを加速
  • フィリピンなどへの直接的な影響は限定的であるとされている
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 人気ラーメン店 トラブルの経緯
  2. 2. 中学生を「噛ませ犬扱い」物議
  3. 3. 有吉 病院の保険診療に不思議顔
  4. 4. クウガは「やりたくなかった」
  5. 5. スタメン落ち 大谷翔平の決断
  6. 6. 井手らっきょ 第2の人生に密着
  7. 7. 寝たきり女性 障害年金が不支給
  8. 8. 「髪どうした」藤原紀香にX困惑
  9. 9. 「歩行困難」鈴木おさむ氏の症状
  10. 10. ラブホ密会騒動 改めて不倫否定
  1. 11. 痛車ドッキリ「不快の絶頂」批判
  2. 12. 市営住宅にLEXUS…問題ないのか
  3. 13. ピエール瀧が地上波出演 大反響
  4. 14. リュウジ氏「日テレ出禁」の真相
  5. 15. 謝罪はないのか 安住アナに批判
  6. 16. 大谷は「厳しくなった」落胆の声
  7. 17. 黒田エイミ 2度目の「デキ婚」か
  8. 18. ロシア ウ首都などに大規模攻撃
  9. 19. 中国船 EEZ内で海中にワイヤー?
  10. 20. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
  1. 1. 寝たきり女性 障害年金が不支給
  2. 2. ラブホ密会騒動 改めて不倫否定
  3. 3. 呼びかけに反応せず 受刑者死亡
  4. 4. ロシア ウ首都などに大規模攻撃
  5. 5. 中国船 EEZ内で海中にワイヤー?
  6. 6. 初デートで体の関係OKの若者減る
  7. 7. 会社の金で10億円の家購入? 批判
  8. 8. 前橋市長ラブホ通い詰め 目撃談
  9. 9. 同居する父を殺害か 49歳男逮捕
  10. 10. 玉木氏 若者の「勘違い」に嘆き
  1. 11. 2歳死亡 長男だけを連れ外出か
  2. 12. 教育実習で暴言? 3124万で和解へ
  3. 13. 明治大学 生田キャンパスで火事
  4. 14. 意識低め理由で就職→過酷な現実
  5. 15. SNSが地雷原に「叩き活」の正体
  6. 16. 勤務先で乳児を殺害 女が出頭
  7. 17. 山中に遺体 隠滅容疑で2人逮捕
  8. 18. 3発命中したクマに男性襲われる
  9. 19. 役所職員 10代女性に性的暴行か
  10. 20. ステマ問題 自民に調査を要求
  1. 1. 人気ラーメン店 トラブルの経緯
  2. 2. 市営住宅にLEXUS…問題ないのか
  3. 3. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  4. 4. 総裁選 小泉農相と高市氏が競る
  5. 5. 日本人女性が安楽死 放送大反響
  6. 6. パンツ嗅ぎたい 16歳を脅し強奪
  7. 7. 来場者2200万 愛知万博超え確実
  8. 8. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
  9. 9. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
  10. 10. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
  1. 11. 卒業式後 田久保氏と飲んでない
  2. 12. 独身女性語る 地方移住のリアル
  3. 13. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
  4. 14. 自民はなぜ嫌われた ド直球質問
  5. 15. 子ども同士の性暴力 深刻問題に
  6. 16. 高市氏、日米関税再交渉に言及　4候補、合意に一定程度の評価
  7. 17. 高市氏、A級戦犯分祀を否定　「どこからでも手を合わせたい」
  8. 18. 大越アナが高市下げ? 動画が波紋
  9. 19. 関係者が合意に至らず残念と岩屋外相
  10. 20. 再生の道、新代表に25歳　「AIが党の意思決定」
  1. 1. 吐くまで飲むな 4000年前の言葉
  2. 2. 中国の大型連休 23億人が移動へ
  3. 3. 中国人が 日本にやってくる理由
  4. 4. 「KPOP」人気 韓国で反日煽りも
  5. 5. 中国の木造建築「世界一高い」塔
  6. 6. 韓国 サービスエリアで酒盛り
  7. 7. ネタニヤフ首相 認識に隔たりか
  8. 8. コロナ禍で日本高騰 台湾で投稿
  9. 9. 哲学の教員 性別で評価に差
  10. 10. 客が飲んだ水に異常 中国で騒動
  1. 11. 韓国トップダンサーに称賛の声
  2. 12. 三星堆の遺跡で「新たな謎」も
  3. 13. 米市長 再選目指した市長選撤退
  4. 14. 韓国シャーマン 姪を縛り殺害
  5. 15. 中国で小学2年生の算数が物議
  6. 16. 米国務省 大統領のビザ取り消し
  7. 17. DJIの小型カメラ「Osmo Nano」
  8. 18. 前途多難な中国・レアアース磁石
  9. 19. 中国で「失われた時代」再現か
  10. 20. 米「スポーツ賭博」が合法に
  1. 1. 鬼滅は例外 アニメ作画崩壊の謎
  2. 2. 23区の一人暮らし「家賃15万円」
  3. 3. ベトナムで分離手術 兄は消えた
  4. 4. 月25万円の不労所得 真似する術
  5. 5. 中国人の海外旅行､今や｢日本が一番人気｣の真実
  6. 6. 勤務医と開業医 年収の違いは
  7. 7. 大暴落前提のNISA運用の考え方
  8. 8. 「勝手に疑われる」口座に警鐘
  9. 9. 日本の職人技に驚くべき技術
  10. 10. 脱長時間労働が進んできた理由
  1. 11. 42歳の男性 実家住み替えで誤算
  2. 12. 薬局でスマホ保険証導入へ 批判
  3. 13. 厚生年金の上限額 受け取れる人
  4. 14. 「残クレ」利用 夫婦の経済事情
  5. 15. Wi-Fiルーター 電気代は安いのか
  6. 16. 新型iPhoneの賢い購入法を解説
  7. 17. 古米より新米が安い? 逆転の理由
  8. 18. 日本一の動画配信者 ISSEIの狙い
  9. 19. 学歴はどこまで? 20代以降の反応
  10. 20. 「静かな退職」幸福度を下げる?
  1. 1. 宇宙で老化の謎解明 寿命縮む?
  2. 2. Uberが配達員離れ対策か 分析
  3. 3. LINEトークのバックアップ対処法
  4. 4. P付与禁止後も ふるさと納税は?
  5. 5. Gensparkが「全部入りAI」に進化
  6. 6. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
  7. 7. なんでもかんでもAI どうなる?
  8. 8. 寝姿勢にフィット「睡速 1.0」
  9. 9. Xiaomi 大画面ディスプレイ搭載
  10. 10. 練習不足解消 お得な先行セール
  1. 11. 乗物酔いを軽減するには? 研究
  2. 12. 大は小を兼ねないのだった。無印からApple Watch Ultra 3に変えて実感した
  3. 13. “ゾンビの指”を料理で再現、グロい見た目はダイエットに最適？
  4. 14. 顧客満足（CS）から顧客経験価値（CX）重視へと進化！東北ならではの接客スタイルも見られた「au CX AWARD 2017 東北大会」を模様を紹介【レポート】
  5. 15. ソニー初「有線イヤホン」登場
  6. 16. 走行1000km ママチャリの魅力
  7. 17. デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏　LUUPのマーケティング戦略に学ぶ！成功のポイントと今後の展望
  8. 18. 勢い半端ないPCゲーム――ハードメーカーも熱い東京ゲームショウ【道越一郎のカットエッジ】
  9. 19. フジテレビ関係者が勤務中に批判書き込みか！ ブログ管理人「恐ろしいこと」
  10. 20. 10万円給付金をiPhoneから申請、注意すべきポイントは？
  1. 1. スタメン落ち 大谷翔平の決断
  2. 2. 大谷は「厳しくなった」落胆の声
  3. 3. 田中の200勝足踏みにヤキモキも
  4. 4. 大谷翔平 最終戦で自己最多55号
  5. 5. 三浦皇成 127回目のG1で悲願達成
  6. 6. 田中将大に200勝未達成の現実味
  7. 7. 大谷に衝撃 54本塁打&防御率2.87
  8. 8. 日ハム新庄監督に 続投熱望の声
  9. 9. 鈴木誠也が31号HR 松井氏に並ぶ
  10. 10. 広陵の事件 被害者側を告訴の訳
  1. 11. ソン・フンミン落選…AFCに失望
  2. 12. 露の禁止解除に「恥ずべき」の声
  3. 13. プロ野球 2軍の優勝決定で珍事が
  4. 14. 大相撲秋場所 大の里が5度目のV
  5. 15. ロッテ吉井監督 今季限りで退任?
  6. 16. 「完璧な夜をホスト」元選手話題
  7. 17. ソフトBの投手 イップス発症告白
  8. 18. 阪神・原口文仁が今季限りで現役引退　自身のXでファンに伝える「次のステージで、野球と社会に恩返し」
  9. 19. F1 角田&ローソンに解雇可能性
  10. 20. 台湾チアのブライヤ 趣味は料理
  1. 1. 中学生を「噛ませ犬扱い」物議
  2. 2. 有吉 病院の保険診療に不思議顔
  3. 3. クウガは「やりたくなかった」
  4. 4. 井手らっきょ 第2の人生に密着
  5. 5. 「歩行困難」鈴木おさむ氏の症状
  6. 6. 「髪どうした」藤原紀香にX困惑
  7. 7. 痛車ドッキリ「不快の絶頂」批判
  8. 8. ピエール瀧が地上波出演 大反響
  9. 9. 謝罪はないのか 安住アナに批判
  10. 10. リュウジ氏「日テレ出禁」の真相
  1. 11. 黒田エイミ 2度目の「デキ婚」か
  2. 12. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
  3. 13. 小泉陣営ステマ つるの剛士苦言
  4. 14. LDHの新グループ 3人が契約解除
  5. 15. ヒカル「浮気OK」父が怒りの説教
  6. 16. 先輩俳優からのレイプ告白…凄絶
  7. 17. 討論会 英語回答求める無茶ぶり
  8. 18. ミリオネア復活 テレフォン最強?
  9. 19. 広末涼子の退所で笑い止まらずか
  10. 20. 中島裕翔「失礼すぎ」ファン激怒
  1. 1. キルフェボン 名古屋に再出店
  2. 2. 学校の式典出席も…服装で大失敗
  3. 3. 歯磨きの「黄ばん習慣」原因は
  4. 4. 北海道の秋を堪能するランチブッフェが10月1日からスタート（札幌市）
  5. 5. 顔のたるみに関係「骨委縮」とは
  6. 6. 「平成キャラグッズ」が続々登場
  7. 7. 「銀のぶどう」Xmasケーキ全7種
  8. 8. スーパーフード 肌の衰えに警鐘
  9. 9. 可愛いダイソーのキーホルダー
  10. 10. 無印の新作アイテムで秋コーデ
  1. 11. ドンキ限定 しなこアイテム登場
  2. 12. GUの秋色ジャケットが優秀な理由
  3. 13. 3COINS「新・ギフト雑貨」登場
  4. 14. 箸が止まらない 絶品なすレシピ
  5. 15. スタバ ジェラピケとコラボ発売
  6. 16. 「じゃがポックル」初の味発売へ
  7. 17. 「星座占い」今週の星座を占い
  8. 18. 「土日にパパがいないなんて（笑）」夫の職業をバカにするママ友 → 授業参観での『息子の発表』に撃沈
  9. 19. ユニクロで行きたい優秀ニット
  10. 20. 弟がいた...漫画「毒のこども」