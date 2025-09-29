ホールアウト後に、自分の打ったスコアを思い出せずにいたら、上級者に「ダボだね！」などとあっさり言われ「すごい！なんでそんなに覚えているの？」などと驚いた経験はないだろうか？ 私も同伴競技者全員のスコアはだいたい思い出せるが、いつ頃から出来るようになったのか？思い出してみると、私がジュニアゴルファーだったころに「人のスコアが分かるようになってきたってことは上達してきたんだね！