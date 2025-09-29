スポーツや日常の動きをサポートする「CW-X」から、大谷翔平選手がアンバサダーを務める人気モデル［ボディバランスアップタイツ］に新色が追加されました。股関節や骨盤を安定させる独自の設計で、ランニングや球技はもちろん、立ち仕事でも活躍。機能性とスタイルを両立した新カラーは、2025年9月25日より全国の取扱店舗やECサイトで購入できます。 新色で楽しむ！大谷選手愛用モデル ボディバランス