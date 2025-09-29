きょう（29日）午前4時前、千葉県木更津市吾妻の木造平屋建ての住宅で「建物から白い煙が出ている」と、近隣住民の女性から119番通報がありました。警察などによりますと、消防のポンプ車などが出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元の住宅と隣の住宅あわせて2棟が燃えました。火元の住宅からは1人が遺体で発見されましたが、この家の住人と連絡が取れていないということです。警察は遺体の身元の確認を急ぐとと