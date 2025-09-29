俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が9月29日にスタートする。高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら豪華なキャスト陣32人を一挙に紹介する。【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）