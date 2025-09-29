実は賃金上昇率は1990年代前半と同程度まで高まっているにもかかわらず、消費者を取り巻く環境は好転していません。むしろ「物価は上がるばかりで生活は楽になっていない」と感じている人が大半なのではないでしょうか？統計の数値と人々の体感とのズレはどこから生じるのか−−。第一生命経済研究所経済調査部の主席エコノミストである藤代宏一氏の著書『株高不況』（青春出版社）より一部抜粋して紹介します。物価上昇の実感と