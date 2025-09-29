ゴルフを教えるプロであるPGAティーチングプロの実力日本一を決める『PGAティーチングプロ選手権大会/女子選手権大会』が、今年は鹿児島県の島津ゴルフ俱楽部にて、10月21日から2日間の日程で開催されます。22日の決勝ラウンドの模様は、Golf Mチャンネル（https://www.youtube.com/c/GolfMChannel）でLIVE配信されます！ ゴルフを教えるプロの実力日本一決定戦 今年で27回目を迎える男子の部には、最終日に