●あと1時間ほどで、県内の雨も広く落ち着いてくる見通し●日中も雲が目立ち、日ざしは控えめに●北風が流れ込みヒンヤリ空気。日本海側ほど長袖が活躍＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は低気圧や前線の接近により、きょう29日(月)の未明ごろからまとまった雨雲が流れ込みました。西部や中部を中心に非常に活発な雨雲が続々と流れ込み、山口市内や豊田では1時間の降水量が50ミリを超え、一時、非常に激しい雨が降りました。この時間は