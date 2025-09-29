＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞穴井詩が2打差の2位タイと奮闘し、“引退試合”に華を添えた。【写真】大粒の涙を流す菅楓華「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」（19〜21日）のプロアマで、思わぬアクシデントに見舞われた。靴下を履こうとした瞬間、ぎっくり腰に。「元気なんですよ」が口癖で、体の丈夫さを売りにしてきた穴井に“魔女の一撃