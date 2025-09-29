【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】大谷、最終戦で打った瞬間確信の劇的55号ソロドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でマリナーズ戦に先発出場。レギュラーシーズン最終戦は55号を含む5打数3安打。球団および自己最多となるホームランを放ち、得点も自己最多の146、31試合連続出塁を記録し、ポストシーズンに向けて好調を維持。チームも6ー1で勝利し、クレイトン・カーショーが通