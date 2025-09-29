28日、コペンハーゲンに接岸したドイツのフリゲート艦（ロイター＝共同）【ロンドン共同】デンマーク政府は28日、首都コペンハーゲンでの10月1日の欧州連合（EU）非公式首脳会合に合わせ、9月29日から10月3日まで国内で民間無人機の飛行を禁止すると発表した。目撃が相次いでいる操縦者不明の無人機に対して警戒を強化する。デンマークでは9月22日以降、空港や軍、インフラ施設の上空で無人機の目撃が続き、28日も複数の軍施設