俳優の綾瀬はるか（４０）と千鳥の大悟（４５）が、是枝裕和氏の原案・監督・脚本・編集のオリジナル映画「箱の中の羊」（２６年公開予定）でＷ主演することが２８日、分かった。２人は初共演で夫婦役を演じ、大悟にとっては初の主演作となる。是枝監督作品初参加で大悟が綾瀬と主演し、存在感を見せる。クランクインにあたり開口一番「ビビってます」と一言。「日頃は笑ってもらうお仕事をしていますが、大悟が出た、大悟がし