アイドルグループ・STU48の工藤理子が、29日発売の『週刊プレイボーイ』41号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。【別カット】黒衣装で大人びた表情を浮かべる工藤理子工藤は、2002年3月29日生まれ、山口県出身。2019年12月に、STU48二期生として加入。おしゃべり好きなムードメーカーとして人気を集め、持ち前の明るさとトーク力で、バラエティー番組でも活躍中。今年5月には、事務所に直談判し、水着グラビアを