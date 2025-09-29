ドジャース・大谷翔平投手（３１）は２８日（日本時間２９日）に敵地シアトルのマリナーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回に自己最多を更新する５５号を放った。敵地Ｔ・モバイルパークのファンが総立ちになったのは４―０の７回二死無走者だった。３番手の左腕スパイアーの２ストライクからの３球目、真ん中高めの９５・１キロ（約１５３キロ）のフォーシームを豪快に振り抜いた。角度３２度、打球速度１０９・５マイル