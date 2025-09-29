大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月28日（日本時間29日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 現地9月28日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、今季のレギュラーシーズン最終戦で 55号本塁打を放ち、自己最多記録を更新した