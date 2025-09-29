TikTok合意や貿易協定と引き換えに中国はトランプに「台湾独立反対」表明を要請 中国の習近平国家主席はトランプ米大統領が最近のTikTok合意の成功と中国との貿易協定を確保したいとの願望を利用して、米国に「台湾独立反対」との表明を要請しているという。WSJが報じた。 習氏にとって米国の台湾独立反対表明は中国国内での権力掌握をさらに固めるものになる。トランプ氏は中国との経済的取引に熱心なため、台湾問題での転