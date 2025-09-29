国連がイラン制裁を再開イラン大統領は核合意離脱を拒否 イランの核計画を巡る対立が緩和されなかったことを受け、国連はイランに対する包括的な制裁を再開した。武器禁輸、ウラン濃縮・再処理禁止、弾道ミサイル及びその開発関連活動の全面禁止、国際的な資産凍結、特定イラン人・企業への渡航制限を課す。 制裁再開にもかかわらず、イラン大統領は核拡散防止条約（NPT）から離脱しない意向を示した。