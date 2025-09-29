◆高校ラグビー◇南北北海道予選会最終日▽北北海道大会遠軽８４−５中標津（２８日・大和ハウスプレミストドーム）北大会決勝は遠軽が中標津に８４―５で快勝し、３年連続１３度目の優勝を手にした。全国大会は１２月２７日から東大阪市花園ラグビー場で行われる。“国宝”を身にまとった遠軽が、堂々の戦いで３年連続の花園行きを決めた。町内で出土した国宝のひとつ、黒曜石の石器をモチーフとして３月にデザインされ