◆米大リーグブルワーズ４―２レッズ（２８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）レッズが２８日（日本時間２９日）、公式戦最終日に５年ぶりのポストシーズン進出を決めた。この日のブルワーズ戦に敗れたが、同率で争っていたメッツも敗戦。並んだ場合のアドバンテージを手にしていたレッズのプレーオフ進出となり、ワイルドカードシリーズ初戦でドジャースと対戦する。今季は勝率５割前