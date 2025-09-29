※2025年6月撮影トップ画像は、三宮神山大鷲院勝専寺の山門。赤門として有名です。足立区教育委員会の説明があります。※2025年6月撮影内容を写します。「三宮神山大鷲院勝専寺（さんぐうじんざんだいしゅういんしょうせんじ）「赤門寺」という通称で親しまれている浄土宗寺院で京都知恩院を本山とする。寺伝では文応元年（1260年）勝蓮社専阿上人を開基とし草創されたという。江戸時代に日光道中が整備されると、ここに徳川家の御