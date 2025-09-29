福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の公開日が12月24日に決定し、あわせて場面写真が公開された。 参考：『映画ラストマン』宮沢りえが“皆実”福山雅治の“初恋の人”に「とてもワクワクしました」 2023年4月期にTBS系で放送されたドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー』は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決