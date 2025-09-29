東京都葛飾区の「えびす製菓」は、9月30日をもって全店舗を閉鎖し、営業を終了する（帝国データバンク撮影）【グラフを見る】2025年の休廃業・解散件数は「7万件突破」の可能性も…。どら焼きが人気の和菓子店を運営する「えびす製菓」（東京都葛飾区）が、9月30日をもって全店舗を閉鎖し、営業を終了することを公表した。同社は、現代表の父によって1968年に設立された。業歴は半世紀を超え、50名あまりの従業員を有し、葛飾区に2