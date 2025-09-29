○経済統計・イベントなど １４：００日・景気動向指数（改定値） １７：３０英・消費者信用残高 １７：３０英・マネーサプライ １８：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） １８：００ユーロ・経済信頼感 ２０：３０米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ２３：００米・住宅販売保留指数 ※台湾市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ハニーズＨ