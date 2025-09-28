智歯周囲炎は歯の病気です。しかし、聞き慣れない方は多いかもしれません。智歯周囲炎の「智歯」とはいわゆる「親知らず」のことです。 つまり智歯周囲炎とは親知らずの周りの炎症ということになります。親知らずの周囲が炎症を起こしてしまうとどういった症状が出るのでしょうか？ また、親知らずならではの特徴があるのでしょうか？ここでは、智歯周囲炎の症状・特徴・診断方法について解説します。治療方法についてもご紹介し