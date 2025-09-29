中国メディアの環球時報はこのほど、自民党の総裁選を紹介する記事を発表した。5候補を巡る状況だけでなく、過去を振り返った上で、日本では首相が「走馬灯」のように交代する状態が続いており、だれが首相になっても「毒まんじゅう」を食べることになるとする論評なども紹介した。記事は、「自民党が参議院と衆議院の両院で少数与党に転落しているため、新総裁が必ずしも日本の首相に就任できるとは限らず、野党の支持を得る必要