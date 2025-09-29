プールで着替えをする女子児童を「被害者、関係者のみなさま、私は法的・倫理的等いかなる観点からも、決して許されない罪を犯しました。魂の殺人ともいわれる、許されざる罪です。本当に申し訳ございませんでした」公判の中で48歳の小学校教諭は謝罪の言葉を述べ、深々と頭を下げたのだった。「’25年７月２日、埼玉県警所沢署は小学校教諭の斉藤維人（まさと）被告（48）を建造物侵入の疑いで逮捕しました。斉藤被告は勤務先の小