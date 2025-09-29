ファミリーマートでの買い物が最大5%割引になる神クレカが爆誕!!ファミリーマートでオトクに決済できる新クレジットカード「ファミマカード」。ただし、こちらを活用するには複雑な条件や設定がいろいろとあり......。そんなクレカの正しい使い方を紹介します！【画像】ファミマカードの注目ポイントほか＊＊＊■5％オフだが利用手順が複雑すぎる新クレカファミリーマートの買い物で5％割引というファミマ民が大歓喜の新クレジ